IL COMUNE COMUNICA – Festa del Mare 2024: sabato e domenica a Torre a Mare la VI edizione del “Premio Rota”

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 FESTA DEL MARE 2024

SABATO E DOMENICA A TORRE A MARE

LA VI EDIZIONE DEL “PREMIO ROTA”

Nell’ambito della Festa del Mare, il cartellone unico dell’estate barese, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre, a Torre a Mare, torna l’appuntamento con il Premio Rota, organizzato dalla cooperativa Aherostrato e giunto quest’anno alla sua sesta edizione, come sempre a ingresso gratuito.

“Il Premio – spiega il direttore artistico Gianluigi Trevisi – indaga approcci innovativi al mondo delle colonne sonore con una particolare attenzione a quanto sta avvenendo in Italia nella produzione cinematografica e delle serie televisive, con un occhio particolare a una nuova generazione di compositori in molti casi provenienti da generi musicali raramente apparsi nella produzione cinematografica. Supporti che sempre più si allontanano dall’idea di tappeto sonoro a esclusivo servizio della sceneggiatura verso opere capaci di rivelare una propria identità. Musicisti che provengono da molteplici generi musicali con contenuti musicali che al gruppo di esperti che opera per il Premio sono risuonati decisamente come nuovi”.