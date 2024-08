CS – Accordo Coesione 2021-2027, Gruppo FdI Regione Puglia: “La collaborazione istituzionale sia sempre prioritaria rispetto alle divisioni per cogliere risultati concreti a beneficio dei pugliesi”

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 *Accordo Coesione 2021-2027, Gruppo FdI Regione Puglia: “La collaborazione

istituzionale sia sempre prioritaria rispetto alle divisioni per cogliere

risultati concreti a beneficio dei pugliesi”*

“Esprimiamo il nostro compiacimento per i risultati raggiunti all’esito

dell’incontro tra il Ministro Raffaele Fitto e il presidente Michele

Emiliano sull’accordo di Coesione 2021-2027 e per la condivisione della

procedura per l’assegnazione dell’anticipazione richiesta dalla Regione

Puglia”. Lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Renato

Perrini, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Tommaso

Scatigna e Tonia Spina. “Lo spirito di collaborazione istituzionale, quando

prevale sulle polemiche e sulle divisioni, non può che portare a risultati

concreti per il territorio. Il Governo non ha mai fatto venir meno la

propria attenzione nei confronti della Puglia – proseguono i consiglieri

meloniani – e il Ministro Fitto, ancora una volta, ha dimostrato la propria

capacità di lavorare per raggiungere gli obiettivi e la sintonia con cui

gli uffici ministeriali hanno collaborato con la Regione per raggiungere

questo importante risultato sono la dimostrazione che bisogna saper

costantemente cooperare nell’interesse della collettività”, concludono gli

esponenti del gruppo consiliare FdI.

