COMUNICATO STAMPA – RIFIUTI, ASSESSORA ALFONSI: FONDI PER I BENEFIT AMBIENTALI RISORSE PER TUTTA LA CITTA’.

Il Presidente del Municipio VI, ha richiesto in via formale di avere la

disponibilità diretta dei fondi provenienti dai ristori ambientali, che i

gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a versare a

fronte dei quantitativi provenienti da comuni diversi da quello in cui

operano.

La richiesta, che è stata ripresa oggi da un organo di stampa e rilanciata

da autorevoli esponenti dello stesso partito del Presidente, contiene due

errori di fondo”.

Lo dichiara l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di

Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, in una nota stampa.

“Il primo errore è che nessuna norma, a livello nazionale e regionale,

stabilisce che i suddetti ristori debbano essere assegnati ad un singolo

Municipio. La Legge Regionale n.27 del 1998 e il Decreto Commissariale n.15

/2005, oltre che la Legge Regionale n.760/2008, citati dallo stesso

Presidente come fonti a sostegno della sua richiesta, individuano come

soggetti destinatari dei benefit ambientali i Comuni, e non le loro

articolazioni territoriali e/o amministrative. Questo concetto è stato

ribadito in modo inequivocabile il 30 luglio scorso dalla nota di risposta

del Direttore Regionale dell’Area Ciclo dei Rifiuti ai quesiti sollevati

dallo stesso Presidente.

Il secondo errore – macroscopico – è che il Presidente Franco, nello

stimare la cifra che a suo dire spetterebbe al Municipio delle Torri come

ristoro dei disagi subiti per ospitare nel suo territorio impianti di

trattamento dei rifiuti, conta nel novero di tali impianti anche quelli di

AMA S.p.A., azienda in house che tratta soltanto i rifiuti provenienti dal

territorio di Roma e che quindi non rientra tra i soggetti tenuti a versare

il benefit ambientale nel comune dove opera, mentre invece è tenuta al

versamento quando si rivolge ad impianti che si trovano in Comuni diversi.

Negli ultimi tre anni, da quando amministriamo questa città e da quando è

stato istituito il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e

Risanamento, i fondi provenienti dai ristori ambientali vengono introitati

e puntualmente utilizzati per importanti operazioni di rimozione dei

rifiuti e risanamento ambientale.

Risorse che da sole non sono certamente sufficienti a coprire il fabbisogno

finanziario necessario per intervenire sulle centinaia di piccole e grandi

discariche che costellano il territorio di Roma, e che noi in questi anni

abbiamo integrato con risorse cospicue per garantire interventi su tutta la

città

Al Presidente Franco ricordo che un grande intervento di rimozione di una

vera e propria discarica abusiva è stato effettuato ad aprile del 2023 in

Via Aspertini, 20 giorni di lavoro con una spesa di oltre 165 mila euro.

Nel 2024 una parte importante degli interventi riguarda il settore est

della città, ed in particolare i Municipi IV e VI, quest’ultimo con ben 3

interventi già eseguiti (Via della Fontana Corvia, Via di Valle Bagnata,

Asse viario Modolo-Borutta) per una spesa totale di oltre 150 mila euro, ed

altri due in previsione per altri 40 mila euro. Complessivamente, dal 2022

in poi, sono stati spesi più di 400 mila euro per interventi di rimozione

dei rifiuti” conclude l’Assessora.

