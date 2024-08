COMUNICATO DEL CONCERTO DEL 30 AGOSTO Livorno Music Festival

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Inviato: giovedì 29 agosto 2024 08:30

Oggetto: COMUNICATO DEL CONCERTO DEL 30 AGOSTO LMF24

L IVORNO M USIC F ESTIVAL

Concerti 14ma edizione, 7 agosto – 1° settembre 2024

La grande musica con artisti internazionali e giovani talenti

Direttore Artistico Vittorio Ceccanti

In coproduzione con Fondazione Piaggio

Livorno Music Festival in trasferta a Pontedera, nell’originale ambiente del Museo Piaggio di (emblema del made in Italy), suggestivo spazio di contaminazione tra archeologia industriale e cultura che si apre sempre con piacere alle arti performative, un recital per voci (Patrizia Ciofi, unanimemente riconosciuta come uno dei soprani più in vista della sua generazione, la cui flessibilità canora le permette di affrontare un repertorio che va dal periodo barocco fino al 20esimo secolo, assieme ad Eugenio Milazzo al piano e ad un gruppo di talentuosi cantanti del festival) e pianoforte che vedrà susseguirsi estratti di opere dal Settecento al Novecento. Occasione ideale per sentire una splendida antologia delle arie più famose della storia del melodramma in musica. Il tutto venerdì 30 agosto alle ore 21, non mancate!

Venerdì 30 agosto ore 21:00

PONTEDERA – Auditorium del Museo Piaggio

Musiche di Mozart, Cherubini, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Massenet, Puccini, Mascagni.

Artisti:

Patrizia Ciofi, soprano

Eugenio Milazzo, pianoforte

Insieme ai Cantanti del LMF:

Yurika Hirashima, Alexandra Ivchenko, Soline Marzac, Maria Anelli, Ekaterina Dolgasheva, Ingrid Iellenz, Virginia Bonelli, Sara Maria Peinado Russell, Anna Cimmarrusti, Elisa Verzier.

INFO E BIGLIETTI

€ 12,00 : posto unico non numerato a sedere per tutti i concerti (acquistabile anche online);

Ingresso gratuito : under 12 (non acquistabile online).

Pacchetti concerti a scelta (acquistabile anche online):

€ 50,00: 5 concerti

€ 70,00: 8 concerti

€ 80,00: 10 concerti

I BIGLIETTI sono acquistabili:

– online su Vivaticket in prevendita (fino all’orario di inizio concerto) link:

[ https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.vivaticket.com%2Fit%2Ftour%2Flivorno-music-festival%2F3832&e=8b912a75&h=774f9718&f=n&p=y | https://www.vivaticket.com/it/tour/livorno-music-festival/3832 ]

– presso i punti vendita Vivaticket‍ in tutta Italia al link: [ https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fshop.vivaticket.com%2Fita%2Fricercapv&e=8b912a75&h=4c140c9f&f=n&p=y |

https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv ]

– tramite call center Vivaticket 892.234 (numero a pagamento)

– il giorno stesso nel luogo dell’evento dalle ore 20:00.

Per maggiori informazioni scrivere a:

Gioia Bertuccini

Livorno Music Festival