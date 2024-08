(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Assegno unico, Malan (FdI): campo largo diffonde balle per attaccare governo

“Il ‘campo largo’ finalmente unito, senza esitazioni, per attaccare il Governo diffondendo la balla, l’invenzione totale fatta da Repubblica, della cancellazione dell’ assegno unico. Molti degli indignati, che – già lo sappiamo – non chiederanno scusa per aver lanciato accuse false, sostengono il commissario europeo macronista-leninista Thierry Breton che minaccia di oscurare X/Twitter se non censura preventivamente le interviste sgradite, ‘perché potrebbero diffondere fakenews’. Io difendo il diritto di Repubblica a non essere censurata anche se diffonde fakenews, ma credo che la maggioranza degli italiani non si fidi più di chi diffonde falsità”.

Lo scrive su X il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

