(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Assegno unico, Ambrogio (FdI): “Famiglia è centro azione governo Meloni, basta fake news”

“La solita stampa di sinistra le prova tutte per attaccare il governo, finendo come sempre per spargere fake news: l’assegno unico, come ogni altro sostegno alle famiglie, rimane una priorità assoluta e non un solo centesimo verrà tolto in manovra”, così Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Bilancio e della Commissione Bicamerale per l’Infanzia e l’Adolescenza. “Non solo non arretreremo nelle politiche intraprese nelle ultime due leggi di bilancio, ma continueremo il lavoro sui bonus per le mamme, gli sgravi contributivi e l’aumento del potere d’acquisto delle famiglie”, conclude Ambrogio.

