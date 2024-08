(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Scuola: Frassinetti (FdI), CGIL sbaglia. Il CSPI non boccia linee guida educazione civica

“Relativamente alle linee guida dell’educazione civica non c’è stata alcuna bocciatura da parte del Consiglio Superiore Pubblica Istruzione (CSPI). Spiace che la Cgil mistifichi in questo modo i fatti. Il CSPI si è limitato a chiedere alcune modifiche alle Linee guida sulla cittadinanza, deliberando una richiesta di integrazione senza esprimere parere favorevole fino all’accoglimento delle modifiche suggerite. In questa normale interlocuzione il Ministero valuterà quali proposte accogliere delle indicazioni provenienti dal CSPI” questo quanto dichiara l’On. Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione ed al Merito.

Roma, 28 agosto 2024