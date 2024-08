Re: Tutto pronto per il Vinitaly: le riflessioni del sindaco Giovanni Papasso sulla grande sinergia messa in campo per l’organizzazione di questo evento

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre Cassano Sibari e il Parco

> Archeologico di Sibari ospiteranno, per la prima volta fuori dalle mura di

> Verona, Vinitaly and the City.

> Una straordinaria tappa che vedrà tre giorni di degustazioni, talk,

> masterclass e appuntamenti culturali dove Sibari e le sue bellezze saranno

> nel posto dove meritano: al centro del mondo grazie a un viaggio alla

> scoperta dei vini del mediterraneo in una suggestiva cornice ricca di

> storia, cultura e bellezze naturali. E sull’importante evento di portata

> transnazionale arrivano anche le impressioni del Sindaco di Cassano

> All’Ionio Giovanni Papasso, città che ospita sul proprio territorio il

> Parco Archeologico di Sibari e, quindi, anche l’intero evento.

> “L’arrivo del Vinitaly a Sibari soprattutto – ha commentato Papasso –

> rappresenta più di ogni altra cosa e al di là della portata dell’evento un

> chiaro esempio di come la sinergia istituzionale sia fondamentale per

> arrivare ad organizzare eventi del genere e con una complessità logistica

> tale”.

> In un mese si sono susseguite riunioni in Prefettura, su coordinamento del

> Prefetto di Cosenza dottoressa Rosa Maria Padovano, in Questura, alla

> presenza di forze dell’ordine, enti, associazioni, comuni, professionisti e

> tanti altri attori (tra cui Anas in primis) che hanno collaborato fianco a

> fianco per rendere possibile questa iniziativa che farà conoscere ancora di

> più al mondo Sibari, la Sibaritide, la sua storia, le bellezze

> naturalistiche e tutte le sue enormi potenzialità fino ad ora in parte

> inespresse.

> “Parlare di meriti singoli – ha spiegato Papasso – sarebbe riduttivo

> perché in tanti si sono spesi e si spenderanno in questi giorni a

> cominciare dalla Regione Calabria, per volontà dell’assessore Gianluca

> Gallo e del presidente Roberto Occhiuto con Arsac in prima linea grazie

> all’egregio lavoro del commissario straordinario la senatrice Fulvia

> Caligiuri, da VeronaFiere, dal Parco Archeologico di Sibari diretto da

> Filippo Demma che ha il merito di aver lanciato questo nuovo corso dei beni

> culturali calabresi e che ha il fulcro centrale a Sibari, e lo stesso

> Comune di Cassano All’Ionio che collabora, supporta e stimola sia il

> Direttore Demma, sia il Parco Archeologico, sia la Regione Calabria. E lo

> fa fungendo da esempio: sono sotto gli occhi di tutti i numeri (e la

> qualità degli eventi) fatti registrare, in ultimo, dall’estate cassanese

> 2024 che brilla anche per organizzazione. Lo dicono i turisti, i residenti

> e lo dicono soprattutto le forze dell’ordine e le istituzioni sovra