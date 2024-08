NOTA FARNESINA – PARTECIPAZIONE DEL MINISTRO TAJANI AL CONSIGLIO AFFARI ESTERI INFORMALE DELL’UNIONE EUROPEA

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio Tajani, sarà domani a Bruxelles per partecipare al Consiglio Affari Esteri informale dell’Unione Europea.

La riunione, che sarà presieduta dall’Alto Rappresentante Borrell, si aprirà con un focus sugli ultimi sviluppi nel conflitto russo-ucraino. “Sarà l’occasione per ribadire il pieno e costante sostegno italiano all’Ucraina, dal punto di vista politico, militare, finanziario e umanitario. Ora più che mai è fondamentale evitare un’ulteriore escalation. Partiamo dall’impostazione che la Svizzera ha dato alla Conferenza sulla Pace costruire insieme una piattaforma negoziale condivisa che possa portare a una pace giusta” ha dichiarato Tajani.

I Ministri degli Esteri UE affronteranno anche la situazione politica e umanitaria del Venezuela. Secondo il Vice Presidente del Consiglio “le autorità venezuelane devono rendere pubblici i risultati elettorali. Il popolo venezuelano ha il diritto di decidere liberamente il proprio destino”.

Nel corso della riunione sarà inoltre trattata la questione del conflitto mediorientale. “Ci rivolgiamo a tutti gli attori regionali con un appello alla moderazione. Bisogna evitare l’escalation a ogni costo” ha affermato il Vice Presidente del Consiglio.

Nell’occasione Tajani riferirà, inoltre, agli altri Ministri la lunga conversazione avuta oggi pomeriggio con il Segretario di Stato americano Blinken, con particolare riguardo al caso della nave greca Sounion, che, se non soccorsa in tempi brevi, potrebbe rischiare di provocare danni ambientali nel Mar Rosso, dove, come noto, opera la missione Aspides, già coinvolta in un’operazione di assistenza al natante in questione.