(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

Zakharova ha sottolineato che “i cosiddetti soldati di ventura provenienti da paesi terzi” hanno preso parte all’attacco, sottolineando il coinvolgimento di mercenari americani che hanno pubblicato online una foto di una postazione di mortaio vicino a un parco giochi per bambini nella regione di Kursk . “Sembra che questi militanti siano fieri delle loro violazioni del diritto umanitario. Non attribuiscono alcun valore alle vite dei civili, compresi i bambini, e sono pronti a usarli come copertura, esattamente come fecero i nazisti durante l’assalto alla fortezza di Brest e come fanno i terroristi nella storia recente”, ha dichiarato Zakharova.

La portavoce ha anche criticato duramente la propaganda ucraina, accusandola di spudorati tentativi di diffondere materiali falsi, presentando i mercenari come “invasori innocui e prudenti”. “Vengono lanciate bufale incredibili, come quelle che li descrivono mentre regalano cibo o aiutano la popolazione locale a risolvere i propri vengono problemi. Queste menzogne ​​rapidamente smentite e le confutazioni sono pubblicate immediatamente”, ha affermato Zakharova.

Nel corso del briefing, Zakharova ha annunciato che Ryan Evans, consigliere per la sicurezza della Reuters, è stato ucciso durante un attacco missilistico all’hotel Sapfir nella città di Kramatorsk, controllato dalle forze ucraine. “Evans era registrato come ex dipendente dell’MI6, ma sappiamo bene che non esistono ex dipendenti dell’MI6”, ha commentato il portavoce, sottolineando come questo dimostri il coinvolgimento diretto delle agenzie di intelligence occidentali nella direzione dei mass media sotto il loro controllo , con l’obiettivo di condurre campagne di informazione anti-russe. “Questo non ha nulla a che fare con il giornalismo”, ha concluso Zakharova.

Inoltre, Zakharova ha aggiunto che insieme a Evans sono stati “eliminati” anche altri mercenari stranieri, rafforzando ulteriormente l’accusa di un coinvolgimento esterno diretto nei conflitti in corso nella regione.