Maltempo, Graziano (Pd): presentata interrogazione al ministro Musumeci su emergenza a Caserta

“Ho presentato una interrogazione al Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, per chiedere quali misure intenda il Governo attivare con la massima urgenza per supportare le comunità del comprensorio casertano duramente colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nel pomeriggio del 27 agosto”. Questo è quanto afferma il deputato PD, Stefano Graziano a seguito della terribile ondata di maltempo che ha interessato la provincia di Caserta. “Due persone risultano ancora disperse e ingentissimi risultano essere i danni alle infrastrutture pubbliche, alle attività economiche e al patrimonio edilizio privato. Nella serata di ieri e anche questa mattina- prosegue il parlamentare dem – ho avuto modo di parlare con il Sindaco di San Felice a Cancello per esprimergli solidarietà per l’accaduto e per assicurargli la massima vicinanza istituzionale così come ho avuto contatti con la protezione civile regionale per avere notizie sul da farsi per affrontare l’emergenza. Di fronte alla eccezionalità dell’evento meteo – sostiene Graziano- serve una tempestiva risposta da parte di tutte le istituzioni per affrontare l’emergenza e per la messa in sicurezza di un territorio particolarmente fragile dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Ci auguriamo – conclude il parlamentare casertano del PD- che il Governo si attivi in maniera tempestiva per aiutare le comunità locali”.

