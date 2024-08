M5S, Pacifico: grillini per sempre.

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

Che Conte voglia avere simbolo e nome del M5S è un eufemismo. Lo sanno da sempre tutti i parlamentari che hanno lasciato il movimento per allontanarsi dal disagio dell’involuzione contiana. Già all’indomani della scissione del ministro Di Maio, si è visto come Conte non abbia avuto alcuno scrupolo a destabilizzare il governo Draghi e determinare la fine della XVIII legislatura per insediarsi in parlamento insieme a tutti i suoi guastatori, ricompensati con ricandidature e incarichi. Vinta così la prima mossa ed eliminati tutti i competitor interni, il gruppo contiano ha progettato di sferrare il colpo finale con la “costituente”, per cancellare definitivamente la tutela del garante Beppe Grillo sui principi fondanti del Movimento creato con Casaleggio. Soprattutto concedere il terzo mandato è una pretesa azzardata, che evidenzia una sopravvalutazione esagerata delle proprie prospettive strategiche di rendere il M5S un partito simile agli altri. Un insulto a cui non hanno potuto non reagire gli ex parlamentari, corsi a fare quadrato intorno al fondatore. Coesi sul “giù le mani” dal M5S e dai suoi elementi caratterizzanti del simbolo, nome e i due mandati politici. Con una tale situazione sarà bene che Conte declini l’idea del processo di modifica del M5S prima che si ritrovi estromesso anzitempo dalle proprie funzioni . Lo dichiara l’Onorevole Marinella Pacifico, già Senatrice della Repubblica.