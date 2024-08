(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Immigrazione. Berrino (FdI): Un pezzo d’Italia continua a favorire quella clandestina

“Un anno fa fece un certo scalpore mediatico la scelta di una giudice del tribunale di Catania, Iolanda Apostolico, di non convalidare provvedimenti di trattenimento per degli immigrati. Ebbene, oggi scopriamo, purtroppo, che quelli non furono casi isolati: è capitato ancora, stavolta al tribunale di Palermo, che dei togati non abbiano convalidato il fermo di cinque tunisini trattenuti in un centro siciliano. Fino a quando dovremo ancora assistere al tentativo di magistrati rossi di inficiare l’impegno del Governo di difendere i confini e sradicare il traffico di esseri umani? Un pezzo d’Italia, come disse un anno fa il presidente Meloni, continua a favorire l’immigrazione illegale”.

Lo dichiara in una nota il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia e componente della commissione Schengen.

