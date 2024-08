Cortina guarda all’autunno. Prenotazioni per settembre in crescita

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 AGOSTO POSITIVO A CORTINA E ORA SI PENSA ALL’AUTUNNO.

Ferragosto da tutto esaurito nella Conca. Albergatori soddisfatti. Prenotazioni per settembre già oltre il 60% anche grazie agli eventi: in primo piano sport, wellness ed enogastronomia.

Ultimo scorcio d’estate positivo sulle Dolomiti. L’aggiornamento dei numeri sui flussi turistici in arrivo a Cortina elaborati da HBenchmark per la locale Associazione degli Albergatori, ha confermato e in parte rafforzato quanto già evidenziato alla fine di luglio. Prendendo ad esempio il lungo weekend di Ferragosto – che quest’anno è caduto di giovedì regalando ai professionisti dell’accoglienza una finestra temporale più ampia – la percentuale media di occupazione negli hotel è salita passando dal 72% delle precedenti rilevazioni relative al dato acquisito al quasi totale sold out (96% nei giorni clou) del consolidato finale, avanti di oltre 10 punti percentuali sul 2023.

Merito dei cosiddetti “visitatori di prossimità”, più inclini a riservare il soggiorno sotto data. E merito soprattutto dei tanti eventi che hanno animato e animeranno ancora la Conca fino all’equinozio d’autunno e oltre. Dai sapori di “The Queen of Taste” a quelli di “Scoop – Imprese di Gusto”, la grande festa delle cooperative in programma sabato 14 settembre, dal felice connubio tra sport ed enogastronomia del “Delicious Festival” e della “Delicious Trail” al focus sul benessere che verrà declinato prima nella kermesse “Cortina in Wellness” (14/15 settembre 2024) organizzata dalla Wellness Foundation con Technogym in qualità di Official Training Partner, e poi nel progetto “Cortina Mindfulness”, ideato e promosso proprio dall’Associazione degli Albergatori con il Patrocinio del Comune di Cortina e Audi come main partner di località diventato ormai un appuntamento fisso particolarmente apprezzato dagli amanti del turismo esperienziale, non a caso la performance di settembre – +14% di occupazione media rispetto all’anno passato – stupisce in positivo e invita all’ottimismo.

Commenta Stefano Pirro, Presidente dell’Associazione degli Albergatori di Cortina: «Settembre già da qualche anno si sta rivelando uno dei periodi più interessanti e proficui per la nostra categoria, tanto che le sue quote di occupazione media continuano a crescere: dal 57% registrato solo poche settimane fa siamo infatti arrivati a un significativo 65%, 8 punti percentuali avanti sullo scorso anno. Segno che la montagna attrae sempre di più e che la destinazione sta facendo un ottimo lavoro insistendo sulla destagionalizzazione e la valorizzazione di quelli che un tempo erano considerati “tempi” morti e oggi rappresentano un’importantissima opportunità. Il panorama degli appuntamenti che ci accompagneranno verso l’autunno, del resto, è molto ricco e spazia dallo sport all’enogastronomia passando per il wellness. L’estate sulle Dolomiti, insomma, sarà ancora lunga appagante».

Per quanto riguarda infine le diverse nazionalità che hanno affollato la Regina delle Dolomiti nelle ultime settimane, agosto, nel pieno rispetto dei pronostici, si conferma il “mese degli italiani”, 65% contro il 35% di ospiti stranieri, provenienti per lo più da Stati Uniti (9,2%), Francia (6,2%), Regno Unito (2%) e Corea (1,1%).