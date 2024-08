Comunicato – Sabato 14 settembre torna “Fino all’Alba”, la Notte Bianca di Alba

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Comune di Alba – Ufficio Stampa

CITTÀ DI ALBA http://www.comune.alba.cn.it

(PROVINCIA DI CUNEO)

Medaglia d’Oro al V. M. Facebook: Città di Alba

Instagram: citta_di_alba

YouTube: Città di Alba

Comunicato stampa

mercoledì 28 agosto 2024

Sabato 14 settembre torna “Fino all’Alba”, la Notte Bianca di Alba

“Fino all’Alba” è la notte più lunga e attesa dell’estate albese. Sabato 14

settembre 2024, cinque piazze, cinque spazi unici per divertirsi con dj set,

concerti e animazioni.

L’evento, gratuito e aperto a tutte le età, è promosso dall’Assessorato al

Turismo e Cultura di Alba, con l’organizzazione e la direzione artistica

dell’associazione WakeUp.

“Glam Square”

Il viaggio nelle piazze albesi parte da piazza Michele Ferrero: alle 19 si balla

con il Dj set by Caveau Club, per accompagnare gli aperitivi. Dalle 20.30

spazio all’eleganza nel segno degli smalti dei nove borghi cittadini con

l’incoronazione della Bela Trifolera 2024, a cura della Giostra delle Cento Torri,

presentato da Andrea Chi? di Radio Alba in collaborazione con ACA

Associazione Commercianti albesi. La sfilata delle concorrenti sarà

accompagnata dalle note del pianoforte del musicista Bharry.

“Folk Square”

Dalle 21 piazza Risorgimento (piazza del Duomo) sarà la piazza della musica

Folk con le note della tradizione popolare delle valli occitane suonate dal trio

Balacanta, costituitosi ad Alba nel 2004, in un’osteria piemontese tra Langa e

Roero. Franco Malberto alla ghironda, voce e percussioni, Gnomo a voce, flauti