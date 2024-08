[Comune Palermo] Dichiarazione congiunta sindaco Lagalla e assessore Alongi – Aggressione autista Rap

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Si inoltra la dichiarazione congiunta del sindaco Roberto Lagalla e

dell’assessore all’Ambiente Piero Alongi

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“Esprimiamo la nostra vicinanza e auguriamo una pronta ripresa all’autista

della Rap, vittima di una vile e ingiustificata aggressione ieri sera in

via Montalbo durante l’orario di servizio. Nonostante le criticità nelle

quali versa l’azienda, che l’amministrazione sta accompagnando verso un

piano di risanamento, le squadre degli operai stanno assolvendo con senso

di responsabilità ai propri doveri ed è inaccettabile che il lavoro venga

spesso vanificato da atti di inciviltà o peggio ancora, come nel caso di

ieri sera, ostacolati da gesti di violenza senza senso e da condannare

fermamente. Proprio nell’area in cui si è registrato il grave episodio

l’amministrazione, di concerto con Rap, polizia municipale e polizia

metropolitana ha intrapreso nuove iniziative che riguardano sia il

servizio, sia il controllo del conferimento rifiuti e che mirano a

migliorare lo stato di decoro nella zona in cui insiste il mercato

ortofrutticolo. Il nostro sentito ringraziamento va a quei cittadini che

ieri sera si sono subito attivati per denunciare il fatto e chiamare i

soccorsi per l’autista e alla polizia municipale e alle forze dell’ordine,

intervenute sul posto, con l’auspicio che i responsabili possano essere

presto individuati”.