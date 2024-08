COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – FESTA DEL MARE: INFO ACCESSO E PARCHEGGI PER IL CONCERTO DI RAF

(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

(AGENPARL) – mer 28 agosto 2024 Ancona, 28 agosto 2024

FESTA DEL MARE: INFO ACCESSO E PARCHEGGI PER IL CONCERTO DI RAF

Uno dei momenti clou della Festa del Mare 2024 sarà il concerto di Raf, in programma sabato 31 agosto al Monumento ai Caduti del Passetto, a partire dalle 21:45.

Si potrà assistere al concerto, ad accesso gratuito, dal tratto pedonale. Inoltre in concomitanza dell’evento il Comune di Ancona ha previsto, per quella serata, parcheggi riservati e una pedana rialzata per persone con disabilità in carrozzina e donne in gravidanza.

Parcheggi riservati

Sarà possibile parcheggiare le auto per persone con disabilità in carrozzina e donne in gravidanza in Via Volterra, (nel tratto compreso fino all’intersezione con Via Baracca), nel limite dei posti disponibili, accedendo all’area da Via Baracca, in senso contrario a quello di marcia, a partire dalle ore 19:00.

Pedana rialzata

La pedana, struttura rialzata di un metro dal suolo, sarà destinata alle persone con disabilità in carrozzina e donne in gravidanza; sarà posizionata al fianco della farmacia in fondo al Viale della Vittoria, sulla direttrice che conduce al Monumento ai Caduti. Sulla pedana sarà consentito l’accesso, senza prenotazione, fino al raggiungimento della capienza massima di 8 posti.