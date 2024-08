(AGENPARL) - Roma, 28 Agosto 2024

Iniziative, partecipazioni, progetti legano l’ateneo veneziano alla

prestigiosa kermesse

CA’ FOSCARI ALL’81° MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

Conferenza stampa di presentazione del Ca’ Foscari Short Film

Festival, studenti dell’ateneo nelle giurie della Mostra,

Radiocafoscari sul campo

VENEZIA – Parte l’81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata

dalla Biennale di Venezia e anche quest’anno l’Università Ca’ Foscari parteciperà

in varie occasioni con iniziative, incontri e collaborazioni legate al

mondo del cinema.

PRESENTAZIONE DEL CA’ FOSCARI SHORT FILM FESTIVAL

conferenza stampa alla Mostra del Cinema di Venezia

4 settembre alle 10.00

Spazio Regione Veneto dell’Hotel Excelsior

La punta di diamante cafoscarina in tema di cinema è senz’altro il Ca’ Foscari

Short Film Festival. Si terrà 4 settembre alle 10.00 allo Spazio Regione Veneto

dell’Hotel Excelsior (Lungomare Guglielmo Marconi) la presentazione del Ca’

Foscari Short Film Festival edizione 2025.

Parteciperanno alla presentazione:

Maria Roberta Novielli – Direttrice Ca’ Foscari Film Festival e Master in Fine

Arts in Filmmaking

Giovanni Dell’Olivo – Direttore Generale Fondazione di Venezia

Daniele Ferrara – Dirigente della Direzione regionale Musei nazionali Veneto

Giovanni Bertin – Vice-direttore Centro Media Immersivi

Il Festival evidenzia sempre di più la sua connotazione internazionale e a

testimoniarlo sono le presentazioni che si terranno prossimamente all’estero:

 a Pechino nell’ambito del Beijing Culture Forum dal 18 al 20

settembre con un panel cui è stata invitata a partecipare la Direttrice

Roberta Novielli per raccontare l’esperienza di come nasce il festival

costruito intorno al cinema di giovani cineasti

 nell’ambito dell’U22 Youth Film Festival di Barcellona dal 25 al 29

settembre, la prof. Novielli presenterà brevemente lo Short e verrà

proiettato uno dei corti vincitori dell’ultima edizione, l’italiano “La notte”.

La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare anche il programma

del Master in Fine Arts in Filmmaking e il nuovo Centro di Media Immersivi.

Nel corso della conferenza sarà inoltre annunciata la nuova partnership con un

altro festival italiano, Religion Today Film Festival.

Per partecipare alla conferenza stampa scrivere a

GIURIA VENEZIA CLASSICS

Venezia Classici è la sezione che dal 2012 presenta alla Mostra in anteprima

mondiale, una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso

dell’ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di tutto il mondo e

assegna un premio della giuria al miglior film restaurato.

Anche quest’anno la Giuria sarà composta da studenti dei corsi di cinema

delle università italiane. Per Ca’ Foscari parteciperà Yulia Kalachikhina,

studentessa del Corso di Laurea in Economia e gestione delle Arti e delle Attività

Culturali. La Giuria è composta da 24 studenti, ognuno indicato dai docenti dei

diversi corsi di cinema delle università italiane, dei DAMS e di Ca’ Foscari.

GIURIA UNIMED AWARD

L’Unimed Award, è un premio collaterale della Mostra del Cinema di Venezia

assegnato da una giuria di studenti internazionali provenienti dalle Università

Associate ad UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo) al film che

meglio rappresenta la diversità e l’integrazione culturale.

Quest’anno saranno chiamati a partecipare due studenti dell’Università Ca’

Foscari Venezia, Andrea Cracco e Luisa Maria Bosia.

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO FILM&PARITA’

Il Progetto Film&Parità, ideato dalla Consigliera regionale di Parità Francesca

Torelli, si pone l’obiettivo di verificare se e in che misura le pellicole della Mostra

del Cinema di Venezia creano quel substrato culturale che permette ad una

società di decostruire gli stereotipi o, addirittura liberarsene, e favorire una cultura

di parità in cui le persone vengano considerate per quel che sono e non per il

gruppo di appartenenza. Il 6 settembre alle ore 17.00 nello Stand della

Regione del Veneto all’interno dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia verrà

presentato questo progetto di gender equality cui partecipa anche Ca’ Foscari

con un corto inedito che verrà proiettato durante l’evento. “Ginger~Fred” è stato

realizzato ad hoc dagli studenti del Ca’ Foscari Short Film festival di Ca’

Foscari R.Legnaro, G.Bortolatto, Y.Kalachikhina, A.Barbazza, A.Cracco,

E.Cavallin, guidati dal L. Pili e da M.R. Novielli.

GIURIA GIOVANI – PREMIO INCLUSIONE E SOSTENIBILITA’ EDIPO RE