(ACON) TRASPORTI. HONSELL (OPEN): IMMOBILISMO E PROVOCAZIONI SU TRAM OPICINA

2016, continua a essere al centro di un dibattito che, purtroppo,

appare sempre pi? surreale e distante dagli interessi delle

istituzioni. Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha

recentemente lanciato una provocazione inaccettabile, soprattutto

da chi dovrebbe gestire tale criticit?, dichiarando di voler far

ripartire il tram ‘vuoto, senza passeggeri’, per dimostrare che

il mezzo ? funzionante. Questa dichiarazione, che a prima vista

potrebbe sembrare una sfida alla cosiddetta ‘burocrazia’, ? in

realt? l’ennesima dimostrazione di un approccio volto a scaricare

le responsabilit? su altri, senza affrontare realmente il

problema, che ha conseguenze concrete per cittadini e turisti”.

Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale di Open

Sinistra Fvg Furio Honsell.

“Dal 2016 – prosegue Honsell -, il tram ? fermo a causa di

problemi tecnici e di sicurezza, con ripetuti rinvii e promesse

mai mantenute. Le prescrizioni di sicurezza emesse dall’Anfisa,

che includono interventi su freni, assali delle ruote e

dispositivi di sicurezza, sono necessarie per garantire che il

servizio possa riprendere in piena sicurezza.Tuttavia, il Sindaco

sembra preferire gesti teatrali alla risoluzione concreta dei

problemi. Le affermazioni di Dipiazza non solo ridicolizzano

l’importanza della sicurezza, ma ignorano anche il diritto dei

cittadini di Trieste di vedere ripristinato un servizio pubblico

essenziale e un simbolo storico della citt?. La proposta di far

circolare un tram ‘vuoto’ ? una presa in giro nei confronti di

tutti coloro che da otto anni attendono il ripristino di un mezzo

di trasporto fondamentale”.

“Non meno critiche – incalza l’esponente delle Opposizioni –

vanno rivolte alla Regione Friuli Venezia Giulia e al suo

assessorato ai trasporti, che hanno dimostrato una gestione lenta

e inefficace della situazione. Invece di concentrare tutte le

risorse e l’attenzione sul ripristino del tram, sembra esserci

un’incomprensibile fretta nel portare avanti il controverso

progetto della cabinovia Opicina-Trieste, un’opera che solleva

molteplici preoccupazioni, sia in termini di impatto ambientale

sia di effettiva utilit? per la comunit?”.

“? inaccettabile che un progetto scellerato come la cabinovia

riceva tanta attenzione e risorse, mentre il tram di Opicina

continua ad essere trascurato. In conclusione, ? ora che la

Giunta regionale e l’amministrazione comunale di Trieste smettano

di giocare con la pazienza dei cittadini e si impegnino

seriamente a riportare in funzione il Tram di Opicina. Basta con

le provocazioni – conclude Honsell -, basta con i progetti

faraonici che non rispondono ai veri bisogni della comunit?: la

citt? di Trieste merita di meglio”.

