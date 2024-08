(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 Scuola: Murelli (Lega), da Caso e M5S solo critiche strumentali

Roma, 27 ago. – “Le critiche di Caso del M5S sulla scuola fanno sorridere, visto che i grillini sono e saranno ricordati proprio per i disastri fatti al comparto scolastico, primo fra tutti lo sperpero di 119 milioni di euro in banchi a rotelle, costati 150 euro ciascuno e rivenduti a 1 euro, o quello dei docenti di ruolo ‘immobilizzati’ a cui non era stata concessa la mobilità. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sta portando avanti una battaglia senza precedenti a tutela del personale e delle istituzioni scolastiche. Fatti e non parole: la scuola è senza alcun dubbio al centro dell’agenda politica di questo governo di centrodestra”.

Così in una nota la senatrice della Lega Elena Murelli.

Ufficio Stampa Lega Senato