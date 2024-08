(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 *LAVORO, MONTARULI (FDI): GOVERNO MELONI SOSTIENE CHI INVESTE NELLA NAZIONE*

“Il governo Meloni conferma il suo sostegno alle imprese italiane che

scelgono di investire nel futuro della Nazione. Dal prossimo mese, infatti,

entrano in vigore i nuovi incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato

previsti dal Decreto Coesione. Tra le principali novità, spicca l’esonero

contributivo totale per 24 mesi destinato ai datori di lavoro che assumono

under 35 mai occupati o stabilizzano contratti a termine. Il governo di

centrodestra guidato da Fratelli d’Italia si mostra attento anche a una

particolare categoria dimenticata negli scorsi governi, come quella delle

donne svantaggiate, con l’esonero al 100%, fino a un massimo di 650 euro al

mese per 24 mesi, per i datori di lavoro privati che assumono queste donne

a tempo indeterminato, tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Basta con le stagioni dello sterile assistenzialismo: queste misure,

insieme alla proroga fino a dicembre 2024 della decontribuzione Sud e alla

maxi deduzione fiscale fino al 130%, confermano un passo deciso verso la

promozione dell’occupazione stabile, con un’attenzione particolare alle

aree più colpite”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

Deputati, Augusta Montaruli.

Roma, 27 agosto 2024