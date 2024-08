(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 **Il nuovo capo della Protezione civile mercoledì 28 alla Cross di

Pistoia**

/Scritto da Tiziano Carradori, martedì 27 agosto 2024 alle 18:36/

Una mattinata di lavoro, ma anche di festa, quella in programma domani

mercoledì 28 agosto a partire dalle 10 alla Cross di viale Matteotti a

Pistoia.

La Cross (Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario) è una struttura

che opera per conto del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per

coordinare i soccorsi sanitari a livello nazionale in supporto di una o

più Regioni colpite da una grande emergenza.

Quella in funzione presso la Centrale Operativa del 118 di Pistoia – Empoli

riceverà la visita del neo insediato capo dipartimento della Protezione

Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, che sarà accompagnato dal presidente

della Regione Toscana, Eugenio Giani, dal responsabile della Protezione

civile regionale, Giovanni Massini e dal direttore sanitario della Asl

Toscana Centro, Simona Dei.

Con loro sarà presente anche il generale Giuseppe Addesa che comanda la

quarantaseiesima aerobrigata di stanza a Pisa e che ha stipulato un accordo

di collaborazione con la Regione Toscana.

I componenti della Cross e la 46esima aerobrigata, che verranno ringraziati

per questo, sono stati i protagonisti della missione del 7 e 8 agosto

scorsi che li ha portati in Egitto per prelevare 16 bambini feriti di Gaza

e per trasferirli in vari presidi ospedalieri in Italia. Quattro di loro

sono curati all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

A Ciciliano verrà mostrato il modulo sanitario che compone il posto medico

avanzato che gli operatori della Cross utilizzano durante le grandi

emergenze.

Il sopralluogo inizierà alle 10, mentre il punto stampa con i colleghi

giornalisti è previsto alle 11.30.