IL COMUNE COMUNICA – corretto conferimento del cartone: ripresa la distribuzione di materiale informativo alle utenze non domestiche da parte di Amiu Puglia

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 VIE DEL CARTONE

I – SAN NICOLA

Corso Vittorio Emanuele II

Piazza Federico II di Svevia

Piazza Giuseppe Massari

II – MURAT

Corso Cavour

Corso Vittorio Emanuele II

Piazza Aldo Moro

Piazza Giuseppe Garibaldi

Piazza Giuseppe Massari

Piazza Umberto I

Via Abate Giacinto Gimma

Via Alberto Sordi

Via Alessandro Maria Calefati

Via Andrea da Bari

Via Argiro

Via Beatillo

Via Benedetto Cairoli

Via Cardassi

Via Dante Alighieri

Via de Rossi

Via Domenico Nicolai

Via Gaetano Latilla

Via Gian Giuseppe Carulli

Via Giuseppe Bozzi

Via Marcello Celentano

Via Marchese di Montrone

Via Matteo Renato Imbriani

Via Melo da Bari

Via Michele Garruba

Via Napoli

Via Niccolò Piccinni

Via Nicola de Giosa

Via Nicolò Putignani

Via Nicolò Dell’Arca

Via Principe Amedeo

Via Prospero Petroni

Via Quintino Sella

Via Roberto da Bari

Via San Francesco d’Assisi

Via Sagarriga Visconti

Via Salvatore Cognetti

Via Scipione Crisanzio

Via Sparano

Via Sparano da Bari

Via XXIV Maggio

V – JAPIGIA

Via Caldarola

Via Giovanni Gentile

Via Giuseppe Papalia

Via Martiri di Marzabotto

Viale Japigia

VI – SAN PASQUALE

Via dei Mille

Via Francesco Lattanzio

Via Giuseppe Re David

Via Edmondo De Amicis

Viale Luigi Einaudi

Via Guido D’ordo

Via Napoleone Colajanni

Via Giovanni Amendola

Via Gaetano Postiglione

VII – CARRASSI

Corso Alcide De Gasperi

Corso Benedetto Croce

Largo Ignazio Ciaia

Saverio La Sorsa

Via Buccari

Via Enrico Toti VII – CARRASSI

Via Giulio Petroni

Via Giuseppe Pavoncelli

Via Pasubio

Via Stefano Jacini

Viale della Repubblica

Viale Luigi Sturzo

Viale Unità d’Italia

Via Giuseppe Capruzzi

VIII – PICONE

Via Albert Einstein

Via Francesco Campione

Via Luigi Ricchioni

Via Nicola De Gemmis

Via Paolo Lembo

Via Pasubio

Viale Antonio Salandra

Viale Quinto Orazio Flacco

Via Giuseppe Capruzzi

III – MADONNELLA

Corso Sidney Sonnino

Via Dalmazia

Via Egnatia

Via Gian Giuseppe Carulli

IV – LIBERTA’

Corso Giuseppe Mazzini

Piazza Giuseppe Garibaldi

Via Abate Giacinto Gimma

Via Alessandro Manzoni

Via Alessandro Maria Calefati

Via Brigata Regina

Via Dante Alighieri

Via Domenico Nicolai

Via Ettore Fieramosca

Via Francesco Crispi

Via Napoli

Via Principe Amedeo

Via Scipione Crisanzio

POGGIOFRANCO

Piazzetta dei Papi

Via Antonio Lucarelli

Via Arcidiacono Giovanni

Via Camillo Rosalba

Via Cardinale Agostino Ciasca

Via Cardinale Marcello Mimmi

Via Enrico Pappacena

Via Giulio Petroni

Via Mauro Amoruso

Viale del Concilio Vaticano II

Viale Papa Giovanni XXIII

Viale Papa Pio XII

Via Ernesto Che Guevara

Via Cagnazzi

Via Falcone e Borsellino

Via Papa Giovanni Paolo I

Via Edmondo Caccuri

Via Salvatore Matarrese

– SAN PAOLO

Piazza Europa XI

Via Salvatore Distaso XI

– CARBONARA

Piazza Umberto I XIV

Corso Alcide De Gasperi XIV

Via Alessandro Manzoni XIV

Via Giulio Petroni XIV

Via Giuseppe De Marinis XIV

Via Luigi Ranieri XIV

Via Ospedale di Venere XIV

Via Venezia XIV

CEGLIE DEL CAMPO

Piazza Vittorio Emanuele XV

Via Domenico Di Venere XV

Via Municipio XV

Via Romita XV

Via Umberto I XV

Via Vittorio Veneto XV

LOSETO

Via Monsignor Jolando Nuzzi XVI

TORRE A MARE

Piazza Vittorio Veneto XVII

Via Angelo Valle e Gianna Giglioli XVII

Via Giacomo Leopardi XVII

Via Monte Grappa XVII

Via San Nicola XVII