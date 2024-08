CS, CONSIGLIO REGIONALE, LA NOTA DI VERRECCHIA (FDI) SU APPROVAZIONE FONDI PER FAMIGLIE CON MALATO ONCOLOGICO E CAREGIVER

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

*SANITA’, VERRECCHIA (FDI): NUOVE RISORSE PER FAMIGLIE CON MALATO

ONCOLOGICO E PER CAREGIVER DI MINORI*

“Ammontano a *200 mila euro *le risorse predisposte per il rimborso in *favore

delle famiglie* che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un

componente affetto da grave *patologia oncologica*, e a *250 mila euro* quelle

per i *caregiver di minori* affetti da malattia rara e con disabilità

gravissima, misure appena approvate, all’unanimità, dal Consiglio regionale

“. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia, *Massimo* *Verrecchia*,

che evidenzia come si tratti “di una iniziativa del gruppo consiliare FdI –

gli altri firmatari sono *Leonardo D’Addazio*, *Marilena Rossi*, *Luca De

Renzis*, *Maria Assunta Rossi*, *Nicola Campitelli, Paolo Gatti*, *Francesco

Prospero, *e* Luciano Marini e Giampaolo Lugini *della lista Marsilio

Presidente – e che ha visto la condivisione anche degli altri consiglieri

di maggioranza. Con tali provvidenze – dichiara Verrecchia- si intende

continuare a fornire un aiuto concreto alle famiglie che sostengono ingenti

spese e rilevanti sacrifici per supportare i propri congiunti nel difficile

percorso legato alla malattia oncologica, e a valorizzare il ruolo di cura

del caregiver familiare”, conclude Verrecchia.

L’Aquila, 27 agosto 2024

