COMUNICATO STAMPA – PROVINCIA DELLA SPEZIA PANIGAGLIA, STABILITE NUOVE REGOLE PER LE EMISSIONI ACUSTICHE

PROSEGUE IL PROGRAMMA DI TUTELA AMBIENTALE VOLUTO DALLA PROVINCIA PER IL TERRITORIO DEL GOLFO

PANIGAGLIA, STABILITE NUOVE REGOLE PER LE EMISSIONI ACUSTICHE

PERACCHINI: “RISPETTO A TANTI DIBATTITI, PARLIAMO DI FATTI CONCRETI, RISULTATI CHE NON HANNO PRECEDENTI”

Prosegue l’iter previsto dalla Provincia della Spezia, nell’ambito della tutela ambientale del Golfo della Spezia, relativo ad un più vasto percorso autorizzativo in fase di definizione, per il miglioramento del sito di Panigaglia.

Entro il 30 settembre 2025 il gestore dello stabilimento di rigassificazione di Panigaglia, ovvero Gnl Italia, dovrà riscontrare il rispetto dei livelli di emissione ed immissione acustica anche in riferimento alla zonizzazione che oggi adottata dal Comune di Porto Venere.

Lo ha stabilito, con una determina, il Servizio ambiente, urbanistica e pianificazione territoriale della Provincia della Spezia nell’abito dei procedimenti promossi dall’Ente per regolamentare e ridurre le emissioni inquinanti dal sito di Panigaglia.

Con lo stesso atto la Provincia ha disposto che qualora il Comune di Porto Venere, a seguito della propria revisione, dovesse modificare i limiti l’azienda Gnl Italia s.p.a. dovrà riscontrare il rispetto dei nuovi livelli di emissione ed immissione acustica in riferimento alla zonizzazione che sarà adottata dallo stesso Comune di Porto Venere con il proprio provvedimento.

Allo stato attuale gli interventi programmati, proprio per adempiere alle limitazioni, prevedono: la sostituzione pannelli di copertura e velette con pannelli sandwich fonoisolanti e fonoassorbenti, la realizzazione di chiusure di pareti per creare limitazioni alla diffusione di rumori e l’ammodernamento dell’impianto.

“Abbiamo già raggiunto l’obiettivo grazie al quale lo stabilimento Gnl Italia di Panigaglia non scaricherà più il metano eccedente in atmosfera _ spiega il Presidente della Provincia Pierluigi Peracchini _ un risultato che è stato formalmente stabilito. Oggi abbiamo definito un altro percorso fondamentale. Questo mentre prosegue l’iter dei processi autorizzativi sulla riqualificazione del rigassificatore entro i quali stiamo operando per il conseguimento di tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati a tutela del territorio e dei cittadini.

Si tratta di un importante risultato sviluppato in questi mesi nel costruttivo confronto tra la Provincia e Gnl Italia, poi sviluppato formalmente in sede di conferenza dei servizi.

Ed in questo percorso rientra anche il vincolo della diminuzione di oltre il 40% di emissione in atmosfera degli ossidi di azoto e le loro miscele prodotti nelle fasi di trasformazione del metano da liquido a gassoso.

Rispetto a tanti dibattiti, parliamo di fatti concreti, risultati che non hanno precedenti nel contesto dei vari iter autorizzativi che nel tempo hanno riguardato questo stabilimento. Il tutto lavorando con gli enti competenti, le amministrazioni locali e la stessa azienda, a tutela dell’ambiente, ma senza incidere nell’oggettivo ruolo strategico che ha l’impianto nel contesto nazionale, tutelando l’attività svolta anche dal punto di vista occupazionale”.

Nota tecnica

Per la diminuzione delle emissioni di gas metano in atmosfera, su impulso della Provincia, l’azienda procederà ad installare un compressore di recupero chiamato in gergo tecnico boil of off. Questo impianto sarà in grado di recuperare il gas eccedente generato per evaporazione del Gnl. Il metano che prima veniva disperso in aria, ora sarà compresso e successivamente ricondensato tramite contatto diretto con Gnl, il metano ancora liquido, prelevato dai serbatoi attraverso dei compressori. Praticamente si tratta di un impianto che limita a zero l’emissione del metano in esubero in atmosfera.

