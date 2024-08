COMUNICATO STAMPA – Fermate di TPL – Trasporto pubblico locale – lavori a settembre in via Mantova, via Bergamina e via Vallazza.

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

Parma, 27 agosto 2024. Prosegue l’impegno del Comune, grazie al prezioso contributo dell’Agenzia per la Mobilità di Parma – SMTP SpA, per dare seguito ad interventi legati alla realizzazione di nuove fermate del trasporto pubblico locale e la riqualificazione di alcune fermate esistenti. Sono previste una nuova coppia di fermate in via Mantova, la riqualificazione di quelle presenti in via Bergamina ed in via Vallazza.

“Gli interventi messi in campo miglioreranno la sicurezza ed il comfort delle fermate di Trasporto Pubblico Locale – afferma l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Gianluca Borghi – in linea con le istanze espresse da fruitori e residenti. Ringrazio Smtp e gli uffici comunali per il lavoro svolto: nuove fermate e riqualificazione di quelle esistenti sono essenziali per incentivare l’uso dei mezzi di trasporto pubblico, presidio fondamentale per corrispondere ai bisogni di mobilità dei cittadini e migliorare l’ambiente”.

In via Mantova, all’altezza del civico 77, è prevista la costruzione di una nuova coppia di fermate bus, a servizio di tutta la zona, compresa la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale illuminato per poter garantire un collegamento in sicurezza tra le stesse fermate. Il Comune, per questo specifico intervento, ringrazia la società Codere, che si è assunta l’onere di finanziare l’illuminazione dell’attraversamento pedonale, dando un importante contributo all’aumento della sicurezza stradale, obiettivo da sempre caro all’Amministrazione Comunale.

In via Bergamina, all’altezza del capolinea bus, è previsto un intervento di riqualificazione dell’area in modo da consentire ai nuovi bus lunghi 18 metri, utilizzati sulla linea 12, di eseguire in sicurezza tutte le manovre al capolinea, garantendo piena accessibilità agli utenti. Gli ultimi investimenti dell’Azienda TEP sul parco rotabile hanno imposto infatti, come in questo caso, un adeguamento infrastrutturale che prontamente la Società SMTP si è assunta.

In via Vallazza, in corrispondenza dell’intersezione con via Gentile, su richiesta di molti residenti, si provvederà infine a riqualificare una coppia di fermate bus esistenti mediante la realizzazione di un nuovo marciapiede, la fornitura e la posa di una nuova pensilina a protezione degli utenti in attesa del bus e la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale a servizio delle due fermate.

