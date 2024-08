[Comune Palermo] Dichiarazione consiglieri di Lavoriamo per Palermo – Consuntivo: “Conti in ordine, città torna a crescere”

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 Si inoltra la dichiarazione dei consiglieri di Lavoriamo per Palermo Dario

Chinnici, Ninni Abbate, Leonardo Canto, Fabrizio Ferrandelli e Pino Mancuso

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“Il comune di Palermo, finalmente, gode di conti in ordine e bilanci sani

che sono le premesse fondamentali per consentire alla città di tornare a

crescere e investire. L’approvazione del bilancio consuntivo 2023, oggi in

consiglio comunale, è la conferma dell’ottimo lavoro svolto

dall’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Lagalla, volta a ridurre i

disallineamenti e a intensificare le sinergie con le società partecipate.

Adesso sarà necessaria una variazione di bilancio per l’avanzo di

amministrazione, pari a oltre 60 milioni, da destinare esclusivamente a

investimenti concreti e a progetti cantierabili nell’immediato”.