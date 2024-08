[Comune Palermo] Approvazione rendiconto 2023 – Dichiarazione Assessore al Bilancio Brigida Alaimo: ” Soddisfazione e gratitudine, andiamo avanti “

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(AGENPARL) – mar 27 agosto 2024 Si inoltra la dichiarazione dell’assessore al Bilancio Brigida Alaimo

Patrizia Biagi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del rendiconto di gestione

2023. Un atto importante, che col voto odierno del Consiglio Comunale,

rinforza il lavoro di sistemazione dei conti realizzato dalla nostra

Amministrazione negli ultimi anni. Le casse restano in ordine, le scadenze

vengono rispettate e gli investimenti proseguono. Sono grata per quanto

fatto in questi mesi dalla commissione Bilancio e dal suo presidente

Giuseppe Milazzo, dalle commissioni, dai consiglieri di maggioranza e

opposizione, dalla ragioneria generale”. Lo dichiara l’avv. Brigida Alaimo,

assessore al Bilancio al comune di Palermo.