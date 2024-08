[acspro] [CRUmbria-News] “Auguri agli atleti umbri per le Paralimpiadi di Parigi”

(AGENPARL) - Roma, 27 Agosto 2024

(Acs) Perugia, 27 agosto 2024 – “Desidero esprimere il mio più sentito

augurio agli atleti umbri che rappresenteranno l’Italia alle Paralimpiadi

di Parigi 2024. La loro partecipazione è motivo di grande orgoglio per tutta

la nostra regione”. È quanto dichiara il capogruppo regionale di Forza

Italia, Stefano Pastorelli.

“Un pensiero speciale – continua Pastorelli – va a Riccardo Menciotti,

nuotatore di Terni, che con la sua esperienza e determinazione gareggerà in

diverse discipline del nuoto. Siamo certi che saprà regalarci grandi

emozioni e risultati straordinari. Un caloroso in bocca al lupo anche a

Dongdong Camanni, giovane judoka di Bevagna, che affronterà la sua prima

Paralimpiade con coraggio e passione. Desidero inoltre sottolineare con

grande orgoglio la presenza di Mattia Pastorelli, fisioterapista della

nazionale italiana femminile di sitting volley e mio figlio. Da anni al

seguito della nazionale, Mattia ha dimostrato professionalità e dedizione,

contribuendo in modo significativo ai successi della squadra”.

“Infine – conclude Pastorelli – un ringraziamento speciale va a tutti

coloro che, con il loro impegno e supporto, rendono possibile la

partecipazione dei nostri atleti a questo prestigioso evento. Le Paralimpiadi

sono un’occasione unica per celebrare lo sport e la determinazione, e siamo

fieri di avere rappresentanti umbri così talentuosi e determinati”.

