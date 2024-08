Vicino Rosa: la Macchina di Santa Rosa in realtà virtuale – Comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

Il giorno lunedì 26 agosto 2024 alle ore 12:00 si è svolta presso la sala consiliare del Palazzo dei Priori l’incontro con la stampa per presentare “Vicino Rosa – Dentro un’emozione”, un progetto che fonde tradizione e innovazione. Per la prima volta nella storia sarà infatti possibile vivere il Trasporto della Macchina di Santa Rosa attraverso visori a realtà virtuale.

Alla conferenza stampa sono intervenuti: Chiara Frontini (sindaca di Viterbo), Alfonso Antoniozzi (assessore alla cultura e all’educazione), Massimo Mecarini (presidente del Sodalizio Facchini di Santa Rosa), Patrizia Nardi (responsabile tecnico-scientifico progetto Unesco della Rete delle grandi Macchine a Spalla), Gianpaolo Serone (fondatore di Archeoares) e Maurizio Fuggi (fondatore di SbobTV). Dopo aver presentato il progetto è stata data la possibilità ai giornalisti di provare in anteprima l’esperienza di realtà virtuale.

“Vicino Rosa – Dentro un’emozione”, ideato da Archeoares in collaborazione con Supa Studio che ne ha curato gli aspetti tecnici, è stato patrocinato dal Comune di Viterbo e fortemente voluto e apprezzato dal Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa. L’iniziativa mira a rendere l’esperienza accessibile a un pubblico sempre più vasto. Ogni dettaglio, dal famoso “Sollevate e fermi!” al trasporto lungo le strade del centro storico di Viterbo, fino alla maestosa posa della Macchina, offre una prospettiva inedita del trasporto, permettendo a chiunque di sentirsi parte integrante di una delle tradizioni più amate e rispettate della città.

In occasione delle “Cene in Piazza” organizzate dal Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, da martedì 27 a venerdì 30 agosto sarà inoltre possibile per chiunque provare l’esperienza in realtà virtuale in Piazza San Lorenzo al costo di 5€. Vi invitiamo a partecipare per vivere in prima persona questa innovativa esperienza e scoprire come a Viterbo la tradizione si rinnova con l’utilizzo delle nuove tecnologie.