Uffici Anagrafe ed Elettorale: dal 2 settembre si accede anche senza appuntamento – Comune di Pinerolo

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 UFFICI ANAGRAFE ED ELETTORALE: DAL 2 SETTEMBRE SI

ACCEDE ANCHE SENZA APPUNTAMENTO

Dal 2 settembre 2024 cambiano le modalità di accesso agli uffici Anagrafe

ed Elettorale: si potrà prenotare attraverso il sito del Comune – canale

privilegiato per evitare attese – oppure presentarsi direttamente agli

sportelli.

La Giunta comunale di Pinerolo ha deliberato che dal 2 settembre prossimo cambieranno le

modalità di accesso per i cittadini ai servizi degli uffici Anagrafe ed Elettorale.

I cittadini avranno due opzioni per accedere ai servizi come il rilascio e il rinnovo della carta di

identità, le iscrizioni anagrafiche, il cambio di residenza, il rilascio di estratti e certificati, le

autentiche di copie e fotografie, l’emissione dell’attestazione di regolare soggiorno per i cittadini

comunitari, e la stampa della tessera elettorale:

Prenotazione Online: È possibile prenotare un appuntamento attraverso il sito internet del

Comune di Pinerolo, che rimane il canale privilegiato per la gestione ordinata degli accessi. Da

notare che, con questa nuova modalità, la prenotazione telefonica verrà eliminata per i servizi in

questione.

Accesso Libero: in alternativa, i cittadini potranno presentarsi direttamente presso gli uffici in caso

di difficoltà nella prenotazione o per ragioni di urgenza. Tuttavia, l’accesso senza prenotazione

sarà gestito in base alla disponibilità giornaliera, tenendo conto del numero di sportelli attivi e del

volume di richieste.

L’accesso tramite prenotazione continuerà a garantire priorità e tempi di attesa ridotti,

permettendo ai cittadini di usufruire dei servizi richiesti senza lunghe attese. Invece, per

coloro che optano per l’accesso libero, l’attesa dipenderà dal numero di utenti presenti e dalla

complessità del servizio richiesto, come avveniva in passato.

Per tutti gli altri uffici e servizi comunali l’accesso continuerà ad essere possibile

esclusivamente su appuntamento.

Stato Civile e Servizi Cimiteriali: Per servizi particolarmente complessi come dichiarazioni di

nascita e morte, deposito delle disposizioni anticipate di trattamento, pubblicazioni di matrimonio,

separazioni e divorzi, cittadinanza, e pratiche di polizia mortuaria, sarà necessario continuare a

prenotare un appuntamento. In questo caso, la prenotazione potrà avvenire:

• online attraverso il sito internet del Comune di Pinerolo;

“L’accesso agli uffici su appuntamento, reso obbligatorio dall’emergenza sanitaria da Covid-19, ha

dimostrato grande efficacia nella gestione dei servizi – ha dichiarato l’Assessore ai servizi al

cittadino Luigi Carignano – non solo perché ha consentito una sensibile riduzione dei tempi di

attesa ma perché ha stimolato i cittadini ad arrivare allo sportello “più preparati” avendo acquisito

le informazioni necessarie per concludere positivamente la procedura richiesta al momento della

prenotazione, sia che questa venisse fatta online che telefonicamente. Per quanto riguarda i