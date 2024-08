(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Torricella in Sabina. Scurria (FdI): “Ferma condanna per l’atto vandalico verso il sindaco”

“A fronte del vergognoso atto vandalico voglio esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza al sindaco di Torricella in Sabina (Rieti), Floriana Broccoletti, alla quale è stata incendiata la propria auto. L’ amministrazione comunale non si fa certamente spaventare da qualche balordo malavitoso. Continuerà a svolgere la sua attività e il perseguimento del programma elettorale che la maggioranza dei cittadini ha democraticamente scelto l’8 e 9 giugno scorso. Auspico inoltre l’individuazione dei colpevoli da parte delle forze dell’ordine”. Lo dichiara in una nota il vicecapogruppo in Senato di Fratelli d’Italia, Marco Scurria.

