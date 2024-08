(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA: PRATELLI: CHI ATTACCA TIZIANA RONZIO ATTACCA TUTTI NOI

Roma, 26 agosto 2024 – “ Chi attacca Tiziana Ronzio e Torpiubella attacca tutte e tutti noi. A lei va una sincera solidarietà per quel lavoro prezioso ed insostituibile che porta avanti per il territorio, per la cultura della legalità e per la promozione di comunità.

Siamo al suo fianco, sicuri che quelle intimidazioni non fermeranno l’impegno per il quartiere e per il suo riscatto sociale, contro le mafie e contro l’arroganza di certe organizzazioni criminali”.

A scriverlo è Claudia Pratelli assessora alla Scuola Formazione e Lavoro di Roma Capitale