(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 RISCHIO SOSPENSIONE DEL TAR SULL’AVVIO DELLA CACCIA A SETTEMBRE. RAINIERI (LEGA): “PD IPOCRITA SI ALLEA CON GLI AMBIENTALISTI CHE FANNO RICORSO CONTRO IL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE”

“Anche quest’anno sull’apertura della caccia in Emilia-Romagna penderà la spada di Damocle di un ricorso degli ambientalisti anti caccia contro il calendario venatorio. La responsabilità è anche della sinistra che amministra la Regione che per ragioni puramente elettorali non prende le distanze da questi irresponsabili estremisti.” Lo ha dichiarato il vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, riguardo alla notizia che la Lega per l’abolizione della caccia anche quest’anno, come negli ultimi tre anni ha presentato ricorso al TAR contro il calendario venatorio regionale con il rischio che il giudice amministrativo sospenda l’avvio della caccia sul territorio regionale previsto per il 15 settembre prossimo, analogamente a quanto aveva deciso nel 2023.

“Si tratta di un vero e proprio sabotaggio che vuole volutamente evitare un confronto sulle ragioni scientifiche ed economiche della programmazione venatoria – ha proseguito Rainieri – Infatti, l’operazione è sempre la medesima, presentare il ricorso chiedendo la sospensiva cautelare dell’avvio dell’attività venatoria per provocare un danno immediato a tutto il sistema caccia e poi ritirare il ricorso in modo che non si discuta sul merito della questione. Così non si danneggiano solo i cacciatori ma tutto il sistema di tutela della biodiversità animale per cui l’attività venatoria rimane essenziale. Di questo pericolo abbiamo più volte avvisato l’Assessore regionale chiedendo un maggiore supporto scientifico per il calendario venatorio che possa escludere iniziative ostruzionistiche. In questo scenario non si può non evidenziare l’atteggiamento ipocrita del PD che guida da sempre l’Emilia-Romagna, il quale, per ragioni di campo largo, abbraccia gli stessi ambientalisti estremi che sabotano il suo lavoro e ancor peggio la finalità di esso che sarebbe la preservazione dell’ecosistema sul territorio regionale”.

