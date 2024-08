(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 *Gentili, *

*si allega questa nota come da oggetto con cortese richiesta di

pubblicazione. *

*Ringraziando, buon lavoro*

*Ufficio Stampa On. Nicole Matteoni*

*MATTEONI (FDI): Mostra su esodo giuliano-dalmata e foibe al Vittoriano.

Nuova pietra miliare del ricordo*

“Oggi, lunedì 26 agosto 2024, presso il Ministero della Cultura, è stata

firmata una convenzione tra l’Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia (VIVE)

e la Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

La nuova convenzione renderà possibile una mostra temporanea sull’esodo

giuliano-dalmata – curata dal Museo del Ricordo dedicato ai martiri

italiani delle foibe – negli spazi del Vittoriano.

Alla firma, oltre ai rappresentanti del VIVE – Gabrielli – e di Federesuli

– Codarin e De Vergottini, presente anche il Ministro Sangiuliano. A lui,

un sentito ringraziamento per la continua sensibilità ad una pagina di

storia d’Italia, quelle delle foibe, per troppo tempo dimenticata dallo

Stato. Un ringraziamento anche ai rappresentanti del VIVE e di Federesuli

per l’impegno profuso nello sviluppare questa lodevole iniziativa.

L’organizzazione della mostra rappresenta una nuova pietra miliare nel

percorso del ricordo: l’ubicazione al Vittoriano, la casa degli Italiani,

di un evento divulgativo dedicato al dramma delle Foibe è una grande

emozione e un riconoscimento ai tanti martiri, alle loro famiglie e a tutti

i triestini, come me”.

Questo il commento dell’On. Nicole Matteoni, deputata di Fratelli d’Italia

e membro della Commissione Cultura

Segreteria On. Nicole Matteoni

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

Palazzo Montecitorio

00186 Roma

________________

In ottemperanza a quanto stabilito dal GDPR 679/2016 in materia di