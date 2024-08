(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

MANOVRA, LOREFICE (M5S): GOVERNO NASCONDE TAGLI E AUSTERITÀ CON DIBATTITI FINTI

Roma, 26 agosto. “Meloni e company riprovano a rimbambirci tutti con tematiche che, se fossero davvero di loro interesse, sarebbero più che degne di essere al centro del dibattito politico. Ma il punto è invece proprio questo: alla maggioranza niente interessa dello ius scholae, ricacciato dal cilindro esclusivamente per ‘buttarla in caciara’; ammicca e non disdegna che si parli delle Sorelle d’Italia; ormai con cadenza giornaliera dice tutto e il contrario di tutto addirittura sulla tanto voluta autonomia differenziata. Ripeto, i temi sono importanti. Ma in questo momento i temi vengono chiaramente e vergognosamente strumentalizzati per distogliere l’attenzione dal vero problema, secondo un indegno copione politico a cui siamo ormai abituati. Il vero problema, e bisogna gridarlo a gran voce, è che dietro l’angolo c’è una Manovra lacrime e sangue da cui saremo tutti devastati, dato che verranno messe le mani nelle tasche e nelle giornate degli italiani, non più padroni del proprio presente e neanche del proprio futuro, con un ennesimo assalto alle pensioni, alla sanità pubblica, all’istruzione, solo per citare alcuni capitoli che verranno falcidiati in perfetto stile di una destra tutta tagli e austerità. La politica non è nei palazzi, non è sulle copertine dei giornali, non è un gossip da modellare al momento opportuno per distogliere l’attenzione dalla realtà. E la realtà del nostro Paese è quella di consumi fermi, salari bassi e potere d’acquisto che crolla. La responsabilità di un governo degno di essere chiamato tale è quella di aiutare gli italiani a non mettersi le mani nei capelli davanti ai prezzi nei supermercati e a potersi permettere almeno il minimo indispensabile nel proprio frigorifero e nelle proprie vite”.

Lo ha affermato in una nota il Senatore Segretario di Presidenza del Senato Pietro Lorefice (M5S).

