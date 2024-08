(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Ufficio stampa

VERDE PUBBLICO, STRADE,

CIMITERI:

GLI INTERVENTI DI QUESTA

SETTIMANA

Il piano dei lavori di Ase Spoleto e Gardenland previsti fino al 31

agosto

Proseguono anche questa settimana gli interventi di manutenzione e sistemazione nel

territorio comunale da parte di Ase Spoleto e della ditta Gardenland.

Le squadre di Ase Spoleto provvederanno alla manutenzione stradale con chiusura delle

buche con macchina tappabuche nella strada di Bazzano e anche alla pulizia delle

cunette, manutenzione della banchina stradale e decespugliazione in via dei Tessili, nella

strada di San Filippo e in quella dei Cementi, nella strada di San Silvestro, in via delle

Acciaierie, delle Industrie, nella strada di Collefabbri – Sant’Angelo.

Verrà inoltre effettuata la pulizia delle griglie in via Strada Romana, il rifacimento della

balaustra nella strada di Eggi all’altezza del ponte in prossimità del canile comunale e il

taglio dell’erba nell’area della rotatoria di via delle Industrie e in via dei Tessili.

Nel corso della settimana verranno vuotati i sacchi nei cimiteri di San Giacomo, San

Sabino e Spoleto, dove è previsto anche il taglio dell’erba, mentre in tutti i cimiteri del

territorio saranno effettuati lavori per nuovi allacci, disdette e riparazione guasti delle

lampade votive.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica prosegue il controllo nel territorio per la

sostituzione delle lampade guaste e le verifiche degli impianti elettrici e di sicurezza al

Teatro Caio Melisso – Spazio Carla Fendi, al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e al

Complesso monumentale di San Nicolò.

Sarà inoltre effettuata la tinteggiatura nelle aule destinate alla Scuola Pimaria “Giuseppe

Sordini” nella Scuola Secondaria Luigi Pianciani e la verifica degli impianti idrici e di

raccolta acqua piovana nei bagni di piazza della Signoria.