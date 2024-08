GANGI, IERI ULTIMO APPUNTAMENTO CON VISITA AL CASTELLO DEI VENTIMIGLIA E ACQUEDOTTO COMUNALE

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

Si è concluso, ieri, il quarto appuntamento di porte aperte del Castello

dei Ventimiglia di Gangi. Un evento eccezionale che ha permesso ascoltare i

racconti sul Castello della professoressa Bernadette Milletarì e di

visitare alcune parti di quello che era un maniero costruito nella prima

metà del XIV secolo per volere di Francesco I Ventimiglia, Conte di Geraci.

Nel Seicento dopo numerose trasformazioni l’edificio rimase in stato di

abbandono, utilizzato come carcere, finché non entrò in possesso della

famiglia Milletarì la quale, ancora oggi ne mantiene la proprietà di una

parte, la rimanente è ritornata in possesso di un ramo cadetto della

famiglia Ventimiglia. Il prospetto principale si affaccia su piazza

Valguarnera. Il versante nord dell’edificio si affaccia a strapiombo su

stata abbattuta l’ala sinistra del Castello, mentre l’ala destra (antica

cappella del castello) è divenuta nel tempo la Chiesa del monte con annesso

convento dei Frati minori.

“Quattro appuntamenti che hanno visto la presenza di numerosi visitatori –

ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – ringrazio Bernadette

Milletarì, la famiglia Ventimiglia con la partecipazione di Alfredo

Tamburino e Roberto Ventimiglia. Durante i 4 giorni di visite è stato

possibile anche visitare il nostro acquedotto comunale”.