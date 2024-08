CS/LOCOROTONDO, USIF: “GARANTIRE INCOLUMITÀ OPERATORI CON PENE CERTE E IMMEDIATE”

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

COMUNICATO STAMPA

*LOCOROTONDO, USIF: “GARANTIRE INCOLUMITÀ OPERATORI CON PENE CERTE E

IMMEDIATE”*

“USIF esprime la propria solidarietà al collega dei carabinieri per il

grave episodio avvenuto a Locorotondo. Alla politica rivolgiamo un appello:

é necessario garantire sempre e in ogni circostanza l’incolumità degli

operatori della sicurezza con pene certe e immediate. Non è possibile,

infatti, rimanere in balia di interpretazioni e sensibilità diverse.

Ribadiamo che per assicurare la sicurezza dei cittadini va garantita la

serenità dei colleghi che già operano in contesti complicati e pericolosi”.

Lo comunica, in una nota, la Segreteria nazionale dell’Unione Sindacale

Italiana Finanzieri (USIF).

