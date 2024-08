CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 27 Agosto 2024

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

AL NORD

Al mattino qualche addensamento sul Piemonte con locali piovaschi, sole

prevalente sulle altre regioni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in

sviluppo sulle Alpi e in Appennino, soleggiato altrove. Migliora ovunque

entro sera con ampie schiarite.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio

acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne con sconfinamenti sul

versante tirrenico, localmente fin sulle coste. Migliora in serata con

ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio

acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e della

Sicilia, con sconfinamenti fin sulle coste delle regioni tirreniche.

Migliora in serata con ampie schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da Nord a

Sud.

