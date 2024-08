(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 CARC, DE CORATO (FDI): SOLIDARIETÀ ALLA COMUNITÀ EBRAICA E AL GIORNALE

“Apprendo del nuovo attacco mediatico dei CARC che scimmiottano in malo modo i loro predecessori degli anni 70 contro la comunità ebraica ed il Giornale a cui va la mia totale solidarietà. Credo che questo non sia purtroppo frutto del caldo estivo, ma delle varie marce antisemite che, per un anno, hanno fomentato odio a Milano e nelle altre città d’Italia. Se la sinistra si smarcherà, come mi auguro da questo vile attacco, dovrebbe però farsi, allo stesso tempo, un esame di coscienza su che posizione ha preso (o non preso) quest’anno a proposito dei vari cortei del sabato pro Hamas”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali a Montecitorio

