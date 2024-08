(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 *Caccia, M5S: “Tariffario per uccidere i cervi, Marsilio ritiri

immediatamente la delibera”*

Roma, 26 agosto – Il Comitato 2050 del Movimento 5 Stelle esprime con

fermezza la propria opposizione alla delibera recentemente approvata dalla

Giunta regionale d’Abruzzo, presieduta dal Presidente Marco Marsilio, che

prevede il prelievo selettivo di cervi nel territorio regionale durante la

stagione venatoria 2024-2025. Non solo: istituisce un vero e proprio

tariffario per chi voglia uccidere i cervi, inclusi i cuccioli.

«Questa delibera – dichiarano i parlamentari del MoVimento 5 Stelle – non

solo stabilisce una pratica di abbattimento massiccio di cervi in base a un

piano di gestione che riteniamo inappropriato e contrario a qualsiasi

principio di tutela della fauna selvatica, ma introduce anche un sistema di

“premi” economici che i cacciatori devono pagare per poter abbattere questi

animali. È previsto, ad esempio, che per l’abbattimento di un maschio

adulto, il cacciatore residente in Abruzzo debba versare 250 euro, mentre

per un cacciatore non residente il premio sale a 600 euro. Anche per i capi

più giovani i compensi sono rilevanti: l’abbattimento di un maschio giovane

comporta un costo di 150 euro per i residenti e 350 euro per i non

residenti. È una mercificazione della fauna selvatica che non possiamo

accettare».

«È inaccettabile – continuano i parlamentari del Comitato Pianeta 2050 –

che in un momento storico in cui la tutela dell’ambiente e della

biodiversità dovrebbe essere una priorità assoluta, la Regione Abruzzo

adotti provvedimenti che incentivano, di fatto, l’uccisione di animali

selvatici attraverso un sistema di compensi economici. Il Presidente

Marsilio deve ritirare immediatamente questa delibera. Invitiamo inoltre

tutte le forze politiche e sociali a unirsi a noi in questa richiesta, per

garantire che la gestione della fauna selvatica sia improntata a criteri di

sostenibilità e rispetto per la vita animale», concludono i componenti il

Comitato Pianeta 2050: Sergio Costa, coordinatore; Ilaria Fontana,

Alessandro Caramiello, Carmen Di Lauro, Gisella Naturale, e la deputata

Daniela Torto.

*Roberto Malfatti*

*Comunicatore politico e sociale*