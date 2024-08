(ACON) ENTI LOCALI. CELOTTI (PD): COMUNI ALLA CANNA DEL GAS SU PERSONALE

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 (ACON) Trieste, 26 ago – “Mentre la Regione cresce, in termini

di personale, i Comuni, soprattutto i pi? piccoli, restano alla

canna del gas, con organici risicati e per nulla stabili. I nodi

da sciogliere riguardano la differenza stipendiale con i

regionali, il welfare ‘aziendale’ e la qualit? dei contesti

lavorativi e, su questo o si trova il coraggio, ora, per

affrontarli seriamente, oppure il sistema non regger? e le

conseguenze saranno la mancanza di garanzie sui servizi ai

cittadini e la perdita delle occasioni di sviluppo dei

territori”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd), commentando il piano di assunzioni per 631 posti previsto

dalla Regione.

Tre le principali criticit? che secondo Celotti pesano sulla

scelta dei dipendenti che decidono di abbandonare i municipi per

trasferirsi in Regione, “in primis c’? la differenza stipendiale,

perch? nonostante il gap sia stato in parte colmato, servirebbero

ancora 5 milioni e 700 mila euro all’anno per perequare

completamente questa differenza. Tradotto significa che i

dipendenti dei Comuni percepiscono stipendi pi? bassi dei

colleghi della Regione. Una differenza che nonostante la

Finanziaria pi? ricca della storia e nonostante un Assestamento

da 1 miliardo e 400 milioni, l’assessore alle Autonomie locali,

Roberti, e la Giunta non hanno ritenuto di colmare, nonostante le

nostre proposte in merito per dare un segno forte di sostegno e

di riconoscimento ai dipendenti dei Comuni”.

Il secondo nodo, continua l’esponente del Pd, “riguarda il

sistema di welfare ‘aziendale’, che in Regione esiste e prevede

benefit e opportunit?, mentre nei Comuni ? inesistente. E anche

in questo caso, avevo presentato un emendamento proponendo che

sia la Regione stessa, a costruire, finanziare e gestire un

sistema di welfare parallelo e uguale nell’offerta, a favore dei

dipendenti degli Enti locali”.

La terza questione riguarda, invece, la qualit? dei contesti

lavorativi: “O si trova il coraggio di mettere mano

all’organizzazione degli Enti locali – spiega la consigliera di

Opposizione -, oppure i Comuni non saranno mai attrattivi, perch?

la complessit? ? troppa per essere gestita in un piccolo ente”.

“Bisogna conferire – conclude Celotti – le funzioni a enti

sovracomunali che possano dotarsi della struttura necessaria per

garantire servizi di qualit? ai cittadini e qualit? lavorativa ai

dipendenti, con prospettiva di crescita professionale, stabilit?

e specializzazione”.

