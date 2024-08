1° comunicato stampa del 26 agosto 2024

(AGENPARL) - Roma, 26 Agosto 2024

(AGENPARL) – lun 26 agosto 2024 Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

CARINOLA(CE). IN PREDA ALL’IRA ESPLODE TRE COLPI DI FUCILE IN DIREZIONE

DELL’ABITAZIONE DI DUE CONIUGI. ARRESTATO DAI CARABINIERI.

Sembrerebbe che siano stati futili motivi, legati a dissidi di carattere

familiare, a spingere il 52enne di Carinola, nel casertano, ad esplodere tre

colpi di fucile all’indirizzo dell’abitazione di una coppia del luogo.

È accaduto nella serata del 25 agosto scorso, quando la coppia, in casa dopo

l’orario di cena, si è accorta che nel cortile della loro abitazione il

52enne, armato di fucile, sbraitava ad alta voce frasi offensive e

minacciose.

Appena i coniugi hanno cercato di uscire, quest’ultimo, ha esploso tre colpi

in rapida sequenza, di cui il, primo in aria, il secondo in direzione della

porta di ingresso presso cui aveva notato la presenza di uno dei coniugi,

che è stato solo sfiorato dai pallini, ed il terzo in direzione della

facciata dell’abitazione.

Subito dopo l’azione di fuoco è risalito nell’autovettura con la quale era

arrivato e si è allontanato frettolosamente.

Le vittime, rimaste illese, prese dallo spavento, non sono riuscite a

chiedere aiuto in serata ma questa mattina, nel timore che il loro

aggressore potesse ritornare, hanno composto il numero di emergenza “112” e

avvertito i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone

dell’accaduto.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, che sono immediatamente

intervenuti presso l’abitazione segnalata, nel corso del sopralluogo hanno

rinvenuto e sequestrato 2 cartucce per fucile esplose e rilevato che la

porta d’ingresso, così come alcuni punti della facciata, riportavano danni e

scheggiature causate da colpi d’arma da fuoco.

Dopo la denuncia, presentata dai coniugi, i carabinieri hanno rintracciato

l’aggressore presso la propria abitazione e, nel corso della perquisizione

domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato 1 fucile da caccia calibro 12 e

20 cartucce dello stesso calibro, aventi le medesime caratteristiche di

quelle esplose rinvenute poco prima presso l’abitazione delle vittime.

Dopo le formalità di rito il 52enne è stato accompagnato ai domiciliari, a

disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di tentato omicidio

e porto illegale in luogo pubblico di armi comuni da sparo.