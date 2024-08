(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

SEGNALINI: SOLIDARIETA’ RONZIO PER ATTO INTIMIDATORIO

Roma, 25 agosto 2024 – “ Esprimo tutta la mia solidarietà a Tiziana Ronzio per il grave atto intimidatorio di cui è rimasta vittima. L’attività di contrasto alla criminalità che svolge con la sua associazione è di fondamentale importanza per la comunità di Tor Bella Monaca e per Roma, e va difesa in ogni contesto. Il ritrovamento della bara nera davanti alla sua abitazione lascia sgomenti. Tiziana lotta ogni giorno per la legalità e per tutte le persone che desiderano riscatto per un’area della città sofferente. Il suo contributo è stato fondamentale per il progetto di riqualificazione che Roma Capitale sta portando avanti nell’area, un programma di interventi che punta a rinnovare gli edifici di edilizia pubblica affinché siano più vivibili, ricucendo una ferita che da anni attendeva di essere sanata. Alla donna, all’amica e alla persona integerrima do tutto il mio sostegno. Tiziana siamo al tuo fianco, sono certa che le Forze dell’ordine sapranno fare luce su questo avvenimento gravissimo ”.

Così in una nota l’assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.