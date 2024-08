(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

MANOVRA, TORTO (M5S): E’ GIA’ LACRIME E SANGUE, STILE GOVERNO MONTI

Roma, 25 agosto. “Abbiamo capito che il Governo sta azionando il più classico, ridicolo e infantile scaricabarile: è colpa dell’Europa. Sarebbe sin troppo facile ricordare che è la stessa Europa per la quale, Meloni dixit, sarebbe dovuta finire la pacchia. Ed è quella stessa Europa dalla quale il duo delle meraviglie, Meloni-Giorgetti, ha accettato supinamente il nuovo ‘Patto di austerità’. Oggi abbiamo alle porte una Manovra oggettivamente di lacrime e sangue non solo in riferimento a questo specifico intervento, ma soprattutto in quanto inserita in un percorso di violenta austerità intrapreso dal Governo Meloni sin dall’insediamento a fine 2022. Oggi il Corriere della sera mette in fila gli incredibili tagli agli investimenti inflitti al Paese dall’Esecutivo dei sedicenti patrioti: -560 milioni dal Fondo sociale di Coesione; -290 milioni dal Fondo opere indifferibili; -4 miliardi dal Fondo di perequazione infrastrutturale; -750 milioni dal Piano nazionale complementare; -4 miliardi di investimenti per le aree colpite dal sisma 2016, per Fs e per Anas, rinviati a dopo il 2027. Si potrebbero aggiungere i tagli alla rivalutazione delle pensioni medie, a tutti i canali di uscita anticipata dal lavoro, il definanziamento della sanità, con interventi risprofondati al 6,3% del Pil, livello più basso dal 2007. E’ la destra neoliberista per eccellenza, quella che risponde solo a piccoli frammenti finanziari della società, soprattutto all’estero, che vuole lavoratori con bassi salari e senza potere contrattuale, che impone privatizzazioni per compiacere qualche fondo estero, che invoca l’avanzo primario come totem per tenere i conti in ordine e che invece, soprattutto in fasi di crescita debole, non fa altro che aumentare il debito pubblico. Ciò che oggi fa malissimo ammettere, al Governo dei finti responsabili, è che il debito pubblico sta aumentando sia in termini assoluti sia in rapporto al Pil. Siamo tornati al Governo Monti, niente di più e niente di meno”. Lo comunica in una nota Daniela Torto, capogruppo M5S in Commissione bilancio della Camera.

