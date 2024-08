(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 Mafia. Pellegrino (FdI): Noi al fianco di Tiziana Ronzio

“Desidero esprimere vicinanza e gratitudine a Tiziana Ronzio, che con la sua associazione ‘Torpiùbella’ si batte per la legalità in uno dei quartieri più difficili di Roma. La Ronzio rappresenta il simbolo di chi con coraggio e determinazione affronta quotidianamente la piaga della criminalità organizzata. Sono sicura che il vile gesto di cui è stata oggetto non può intimidirla, anche perché potrà sempre contare sul nostro sostegno e su quello di tutti i cittadini perbene, che sono la più grande maggioranza. Forza Tiziana, noi siamo con te!”

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, coordinatore nel partito del dipartimento tutela vittime.

