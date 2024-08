(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 LOCOROTONDO, MONTARULI (FDI): CONDANNIAMO VILE AGGRESSIONE A CARABINIERE

“Condanniamo con fermezza la vile aggressione subita da un carabiniere a

Locorotondo. Il militare dell’arma, reo di aver cercato di fermare una

rissa, è stato picchiato e aggredito da un violento, verso il quale non

sono stati tuttavia presi provvedimenti. Questi fatti non solo lasciano

basiti, ma ci spingono con maggiore forza a ribadire il nostro sostegno

alle forze dell’Ordine che rappresentano lo Stato, impegnate giornalmente

nel garantire sicurezza ai cittadini. Grazie al pacchetto sicurezza lo

spasso per questi esagitati finalmente finisce: norme più stringenti,

maggiori tutele per i militari, pene più aspre, più sicurezza per i

cittadini. Con questo governo il messaggio è chiaro: chi colpisce i nostri

militari, attacca lo Stato. E noi non lo permetteremo”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla

Camera.

Roma, 25 agosto 2024