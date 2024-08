(AGENPARL) - Roma, 25 Agosto 2024

(AGENPARL) – dom 25 agosto 2024 Latronico oggi al Meeting di Rimini per parlare di piccoli borghi

“Il patrimonio culturale e la rinascita dei borghi” è il tema al centro dell’incontro di oggi pomeriggio, alle 17, al Meeting di Rimini. In rappresentanza della Basilicata interverrà l’assessore alla Salute, politiche per la persona e Pnrr, Cosimo Latronico. “I piccoli paesi sono i custodi di storia, cultura e tradizioni di un territorio. E’ fondamentale rilanciare questi centri per garantire un futuro sostenibile e prospero. Occorre – sottolinea Latronico – arginare il fenomeno dello spopolamento creando opportunità per i giovani e migliorando le infrastrutture. In quest’ottica s’inserisce il recente “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni” al cui bando hanno partecipato con successo, ottenendo da subito il via libera al finanziamento, San Chirico Nuovo, Cersosimo e San Severino Lucano. Altri undici comuni lucani sono entrati in graduatoria ma i loro progetti verranno finanziati nel tempo in base alle disponibilità delle risorse”.

L’assessore ha ricordato anche che la Regione Basilicata, per il tramite del Pnrr, ha selezionato e finanziato il progetto di rigenerazione dei laghi di Monticchio per 20 milioni di euro a cui ha aggiunto 18 milioni di euro, attingendo dalle risorse del bilancio regionale, da destinare ai progetti di rigenerazione di Aliano, Colobraro, Irsina, Rotonda (capofila) con San Severino, Latronico, Chiaromonte e Nova Siri.