Roma, 25 Agosto 2024

dom 25 agosto 2024 Confcommercio: Più spazio a commercio e artigianato a Sagra Baccalà di

Avigliano

Non solo baccalà. La Sagra, che ha compiuto 23 anni, è legata alle

tradizionali attività produttive aviglianesi, commerciali ed artigianali.

Incoronata Lucia, punto di riferimento di Confcommercio ad Avigliano e di

Terziario Donna (associazione di imprese femminili aderenti a

Confcommercio), in questa nuova sagra, ha riproposto la storia della

manifestazione che – ricorda – proprio nella prima Edizione 2001 era fatta

di convegni sul sostegno all’artigianato e al commercio. Purtroppo –

afferma – nel corso degli anni il legame baccalà-imprese produttive si è

diluito molto, quasi a scomparire. Di qui la mia partecipazione come

operatore, allestendo un angolo che presenta a quanti sempre più numerosi

arrivano nei tre giorni ad Avigliano “tutto ciò che non è baccalà”.

Incoronata ha presentato una ricerca storica sulla sagra ricostruita

attraverso una chiacchierata con Massimo Decarlo, l’ideatore del logo della

Sagra che attraverso il volto stilizzato di un uomo contiene le produzioni

tipiche aviglianesi, realizzate – sottolinea – da “sapienti mani artigiane

e vendute da commercianti”. Per questo – aggiunge – la Sagra deve

riappropiarsi della sua “anima” perché limitarsi ad offrire il baccalà in

tutti i suoi piatti e ricette non consente all’economia locale di crescere

come invece ha assoluto bisogno. Negli ultimi anni si è trasformata sempre

più in una grande festa di paese dove di artigianato e commercio non si

vede più nulla… Lo sforzo prima di tutto delle categorie imprenditoriali

e delle loro associazioni deve essere indirizzato a farne la “vetrina” di

tutte le nostre attività per accrescerne l’attrattività e la competitività.